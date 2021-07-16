В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу концлагеря

Земельный суд немецкого города Итцехо начинает судебный процесс против бывшей секретарши нацистского концлагеря Штуттгоф, сообщает Die Welt.

Отделение по уголовным делам несовершеннолетних дало ход обвинению в пособничестве убийству и попытке убийства более чем 11 тыс. человек, заявили в суде.

Бывшую стенографистку и секретаршу командования концлагеря Штуттгоф обвиняют в том, что с июня 1943 года по апрель 1945 года она «оказывала помощь ответственным лицам лагеря в систематическом убийстве заключённых». Судебная коллегия по делам несовершеннолетних сочла данные в отношении женщины, которой сейчас уже исполнилось 96 лет, достаточными для возбуждения уголовного дела о пособничестве в 11 387 случаях убийств, в семи из которых жертвы остались живы.

Процесс начнётся 30 сентября.