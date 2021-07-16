Жеребьевка еврокубков: азербайджанские клубы в ожидании следующих соперников

В 14:00 по бакинскому времени будет брошен жребий для участников Лиги чемпионов. Бакинский «Нефтчи», которому предстоит во 2-м раунде сыграть с греческим «Олимпиакосом» (21 июля команды встретятся в Пирее, 28 июля – в Баку), узнает своего возможного соперника. Благодаря высокому рейтингу клуба из пригорода Афин «Нефтчи» будет среди «сеяных». Победитель азербайджано-греческого противостояния может получить в соперники победителя следующих «несеяных» пар: «Мура» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция) – ХИК (Финляндия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша) – «Флора» (Эстония), «Ференцварош» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва). «Нефтчи» или «Олимпиакос» точно не попадут на сильнейшего в паре «Алашкерт» (Армения) – «Шериф» (Молдова), чтобы можно было избежать возможного матча между чемпионами Азербайджана и Армении.

В 15:00 начнется жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Если «Нефтчи» проиграет «Олимпиакосу», то отправится в так называемый «Путь чемпионов» Лиги Европы, где сыграют 10 неудачников 2-го раунда «Пути чемпионов» Лиги чемпионов. Здесь будет «слепой» жребий, но вновь «Нефтчи» и «Алашкерт» будут разведены.

Помимо вышеназванных пар, «Нефтчи» или «Олимпиакосу» могут достаться в соперники проигравшие в следующих парах: «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Омония» (Кипр), «Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария), «Кайрат» (Казахстан) – «Црвена Звзеда» (Сербия).

А в 16:00 стартует жеребьевка 3-го раунда Лиги конференций. «Карабах» будет среди «сеяных», а «Сумгаит» и «Кешля» - нет

Во 2-м раунде 22 июля «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова примет израильский «Ашдод» (время начала матча – 20:00), «Кешля» в это же время встретится в Сочи с местным одноименным клубом. «Сумгаит» же свой матч проведет 21 июля. Бронзовый призер чемпионата страны сыграет в Белграде с сербскими «Чукаричками». Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.