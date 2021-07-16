Бывшие сотрудники МИД предстанут перед судом
Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде, должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела в отношении обвиняемых, направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. В качестве потерпевшей стороны по делу признано Министерство иностранных дел. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.
Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.