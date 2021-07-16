Икрам Нур, автор haqqin.az 09:17

В столице Узбекистана завершилась международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». По количеству высокопоставленных участников и резонансным заявлениям она стала беспрецедентным для региона событием. Политическая логистика была выстроена безукоризненно. 13-14 июля прошла конференция министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А 15 июля разогретые предварительными консультациями и договоренностями дипломаты и эксперты уже находились в Ташкенте.

График каждого был интенсивным и изнуряющим, но оно того стоило. Поскольку сенсации посыпались одна за другой. «Узбекистан и Пакистан договорились о расширении военно-технического сотрудничества». «Ташкент отказался возвращаться в ОДКБ. Такого вопроса на повестке нет ни в самой республике, не исходит такое предложение и от членов ОДКБ». «США хотели бы эвакуировать в соседние страны – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан - до 100 тысяч афганцев, которые сотрудничали с Америкой». «Делегация афганских политиков во главе с Абдуллой Абдуллой вылетела в Доху для переговоров с талибами». И главное - США, Узбекистан, Пакистан и Афганистан создали новую площадку для консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса. Что сразу было встречено в штыки рядом российских экспертов, заявивших, что «создание таких площадок – абсолютно неправильный подход к проблеме Афганистана. Решить её можно только с участием ключевых региональных держав: России и Китая. Любые обсуждения без РФ и КНР обречены на провал». Не оставались в стороне от информационного цунами, эпицентром которого стал Ташкент, и представители "Талибана", которые в эти дни пообещали не нарушать границы стран Центральной Азии, гарантировали права женщин на образование и работу, не противоречащие исламу, а также заверили, что обсуждают с афганскими властями возможность прекращения войны. Многозначительно прозвучало и сделанное ими заявление, что, скорее всего, формой государственного устройства Афганистана будет эмират, но они открыты к обсуждению данного вопроса.

Право, если бы сохранилась советская традиция завершать мероприятия, подобные Ташкентской конференции, гимном, то ее участники вполне могли бы петь что-то вроде: «Никто не даст нам безопасность, ни Вашингтон, ни кто иной. Добьемся ж мира и стабильности своею собственной рукой!» Тон всему задавали представители Узбекистана, которые выступили с инициативой превратить Афганистан в «некий наземный мост, который будет соединять два важных региона — Центральную и Южную Азию», как заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. Особо подчеркнув, что «поднимаемые и обсуждаемые на этой международной конференции вопросы связаны именно с возрождением национальной экономики Афганистана. Это путь, который обеспечит решение очень важных социально-экономических вопросов в постконфликтный период. То есть речь будет идти о реинтеграции бывших боевиков в мирную жизнь, о возвращении миллионов афганцев, находящихся на чужбине».

Это серьезная заявка Узбекистана на лидерство, поскольку Ташкентская конференция, по сути, создает предпосылки для того, чтобы движение товаров, услуг, людей и инвестиций в двух регионах стало свободным. Без чего постконфликтное обустройство Афганистана практически невозможно. Фирменный почерк Ташкента – развитие экономики является гарантией мира. Идея, которую Шавкат Мирзиёев успешно продвигает в отношении Афганистана уже два года – а теперь сумел консолидировать вокруг себя ведущих региональных игроков. Его выступление на Ташкентской конференции - «10 инициатив по укреплению сотрудничества между странами Центральной и Южной Азии» - тоже стало своего рода сенсацией. Во-первых, Мирзиёев предложил разработать меры для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры. Во-вторых, Мирзиёев предложил создать современную и безопасную транспортно-логистическую инфраструктуру, упомянув в этом контексте масштабный проект трансафганской железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. В-третьих, он предложил внедрить цифровые платформы в торговле, транзите и пересечении границ.