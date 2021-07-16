Биотехнолог рассказал, как остановить COVID-19 во всем мире в 2021 году

Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но массовая вакцинация может позволить остановить COVID-19 к концу второго года во всем мире, рассказал РИА Новости руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора. За три сезона обычно формируется во всем мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации. Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире", - сказал он.