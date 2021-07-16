Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:06

«Есть возможность, что Насралла воспримет хаос в Ливане как возможность предпринять шаги для увеличения своего и иранского доминирования в Ливане», - заявил на днях в беседе с офицерами-резервистами бригадный генерал Шломи Биндер, командующий 91-й дивизией, которая охраняет израильско-ливанскую границу. Если учесть, что, по оценке Всемирного банка, нынешний кризис в Ливане – один из трех тяжелейших кризисов в мире за последние 150 лет, заявление Биндера вполне обоснованно. Ведь именно Хезболла сделала все возможное, чтобы сорвать формировании коалиционного правительства Ливана, о чем на днях говорил и подавший в отставку с поста премьера страны Саад Харири.

Любое движение стремится к достижению максимальной власти в стране, где оно действует. Это аксиома политологии, и здесь нет большой разницы между Хезболлой, Талибаном или другими аналогичными организациями. Вопрос в том – как далеко они готовы зайти в борьбе за власть. Сразу необходимо сказать, что для Тегерана попытка захвата власти Хезболлой в Ливане не просто нежелательна, но и откровенно вредна. Наметившийся переговорный процесс с саудитами будет тут же свернут, Иран окажется в изоляции на Ближнем Востоке. Вне зависимости от того - успехом или поражением закончится эта попытка, Хезболла будет требовать от Ирана денег, еще денег, снова денег. То есть того, что Тегеран из-за бушующего там экономического кризиса дать попросту не может. Ибрахиму Раиси эти средства нужны внутри страны, и во внешнюю экспансию он вкладываться не намерен, что бы ни говорили по этому поводу местные «ястребы». Проблема в том, что шейх Насралла давно тяготится статусом «младшего партнера» Ирана. А потому вполне может попытаться закрутить авантюру, проигнорировав интересы Тегерана. «Будут поддерживать, куда они денутся, мы для них – ценный союзник», - примерно такой может быть логика.