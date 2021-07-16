Хезболла готовится к захвату власти? неожиданный поворот
«Есть возможность, что Насралла воспримет хаос в Ливане как возможность предпринять шаги для увеличения своего и иранского доминирования в Ливане», - заявил на днях в беседе с офицерами-резервистами бригадный генерал Шломи Биндер, командующий 91-й дивизией, которая охраняет израильско-ливанскую границу.
Если учесть, что, по оценке Всемирного банка, нынешний кризис в Ливане – один из трех тяжелейших кризисов в мире за последние 150 лет, заявление Биндера вполне обоснованно. Ведь именно Хезболла сделала все возможное, чтобы сорвать формировании коалиционного правительства Ливана, о чем на днях говорил и подавший в отставку с поста премьера страны Саад Харири.
Любое движение стремится к достижению максимальной власти в стране, где оно действует. Это аксиома политологии, и здесь нет большой разницы между Хезболлой, Талибаном или другими аналогичными организациями. Вопрос в том – как далеко они готовы зайти в борьбе за власть.
Сразу необходимо сказать, что для Тегерана попытка захвата власти Хезболлой в Ливане не просто нежелательна, но и откровенно вредна. Наметившийся переговорный процесс с саудитами будет тут же свернут, Иран окажется в изоляции на Ближнем Востоке. Вне зависимости от того - успехом или поражением закончится эта попытка, Хезболла будет требовать от Ирана денег, еще денег, снова денег.
То есть того, что Тегеран из-за бушующего там экономического кризиса дать попросту не может. Ибрахиму Раиси эти средства нужны внутри страны, и во внешнюю экспансию он вкладываться не намерен, что бы ни говорили по этому поводу местные «ястребы». Проблема в том, что шейх Насралла давно тяготится статусом «младшего партнера» Ирана. А потому вполне может попытаться закрутить авантюру, проигнорировав интересы Тегерана. «Будут поддерживать, куда они денутся, мы для них – ценный союзник», - примерно такой может быть логика.
Так что неприятие Ираном этой его возможной авантюры тормозом для него не станет. Более серьезное препятствие тут в другом – в категорическом неприятии прихода Хезболлы к власти со стороны большей части ливанского общества. Которое тут же позабудет о вчерашних противоречиях и возьмет в руки оружие, чтобы не допустить такого варианта развития событий.
Ни Хезболлу, ни Насраллу кровь, конечно, не пугает. Но вот то, что движение понесет огромные потери, а его бизнес-империя будет разрушена – уже гораздо серьезнее. Сейчас у Хезболлы есть возможность политического маневра и создания временных блоков для отстаивания своих интересов. Попытайся она обозначить стремление к единоличной власти – такого уже не будет, рвать ее начнут со всех сторон, в том числе и внешние игроки.
Насралла и его окружение это прекрасно понимают. А потому избрали тактику «откусывания малых кусочков» - выбить льготы себе в одном месте, усилить политическое влияние в другом, обеспечить неприкосновенность собственных вооруженных отрядов и так далее. Являясь, по сути, государством в государстве, Хезболла предпочитает укрепляться изнутри, а не расширяться вовне.
Другой вопрос, как долго будет сохраняться этот хрупкий баланс. В самом движении более чем достаточно людей, которым чужда сдержанность, хочется большего, чтобы сразу – и на весь Ливан. Пока шейху Насралле удается их контролировать и навязывать свою тактику. Но кто знает, что будет завтра? Нестабильность любых балансов и союзов – родовая травма ливанской политической системы. Здесь все ожидаемо – и в то же время неожиданно. Поэтому в этой стране возможно все, что вопреки здравому смыслу.