Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье вечером сообщила датская газета Berlingske.

Семья Вестергора сообщила изданию, что он умер после продолжительной болезни.