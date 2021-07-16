Эрдоган отправился с визитом на Северный Кипр

Поездка начинается на сутки раньше того срока, который еще в мае обозначил сам турецкий лидер. Тогда он заявил, что рассчитывает 20 июля отправиться с визитом в ТРСК и обнародовать там "послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира". Визит приурочен к 47-й годовщине высадки войск Турции на Кипре в 1974 году. В поездке президента сопровождают спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели и делегация Великого национального собрания Турции.

В понедельник у Эрдогана запланировано выступление в турко-кипрском парламенте - Ассамблее ТРСК - в турецкой части Никосии и поездка в Кирению к месту высадки на остров турецких войск в 1974 году. Во вторник президент Турции примет участие в военном параде в Никосии, а затем посетит курортную часть Фамагусты - Варошу.