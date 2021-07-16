Руслан Алиев о безвозмездной установке газовых счетчиков в ЖСК

«Достичь удовлетворенности потребителей - самая важная задача, стоящая перед ПО «Азеригаз». Одним из основных оценочных критериев нашей деятельности как предприятия, предоставляющего коммунальные услуги в сфере газоснабжения, является удовлетворенность абонентов. В целях обеспечения доступности и оперативности осуществляются меры как по повышению ассортимента и качества предоставляемых услуг, так и по устранению негативных обстоятельств, создающих условия для возможного злоупотребления. Очередным шагом в этом направлении является установка газовых счетчиков в многоэтажных жилых домах, построенных жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), без взимания какой-либо платы со стороны ПО «Азеригаз». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил генеральный директор производственного объединения Руслан Алиев.

По его словам, в соответствии с пунктом 4.2 «Правил использования газа», утвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 мая 2011 года № 80, газовый счетчик для использования в бытовых газовых установках оборудуется, устанавливается и заменяется, а также газораспределитель для использования в промышленных газовых установках - за счет средств потребителя. ПО «Азеригаз» и по сей день полностью обеспечивает выполнение указанного требования законодательства. В отношении пользователей бытовых газовых установок с общим расходом газа до 10 кубометров в час, используемых для бытовых нужд населения, ПО «Азеригаз» газовые счетчики меняет безвозмездно. Так, газовые счетчики, которые используются и срок их эксплуатации истек, без какой-либо оплаты заменяются новыми, исправляются неисправные счетчики, новые индивидуальные жилые дома оборудуются газовыми счетчиками. Для этого достаточно обращения граждан, имеющих право собственности на объект строительства (квартиру, индивидуальный жилой дом), или лица, заключившего с последним договор аренды. На основании данного обращения ПО «Азеригаз» заключает с гражданами договор купли-продажи газа (пункт 4.4) с указанием сведений о месте установки, марке, номере, дате установки газового счетчика, номере пломбы на нем, дате окончания проведения государственной проверки. Иными словами, согласно действующему законодательству, договор купли-продажи газа должен быть заключен с лицами, использующими бытовые газовые установки для оказания соответствующих услуг, в том числе и для бесперебойного оборудования газовых счетчиков.

Что касается ЖСК, то построенные ими объекты могут быть сданы в эксплуатацию для проживания после их принятия в эксплуатацию соответствующей государственной комиссией. Согласно п. 2.2 Правил газовые установки объектов (в том числе квартир жилых домов) могут быть предъявлены к приемке в эксплуатацию только после подключения их в полном объеме к газопроводам, оснащения счетчиками и извещателями. Также известно, что многие строительные объекты, построенные большинством ЖСК, не сдаются в эксплуатацию вместе с бытовыми газовыми установками. Эти устройства затем приобретаются физическими лицами, проживающими в этих квартирах. Следовательно, ЖСК, выступая в роли заказчика, а не потребителя, обращаются за покупкой газовых счетчиков, которые должны быть установлены на строительных объектах, которые они строят для своих бизнес-проектов. Известно, что ЖСК — это не физические, а юридические лица, представляющие коммерческий интерес и не являющиеся пользователями бытовой техники. ПО «Азеригаз» считает, что именно по этой причине законодательство, наряду с другими требованиями для приема в эксплуатацию строительных объектов, прежде всего выдвинуло требование оснащения их счетчиками и детекторами.