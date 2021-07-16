Глава Минздрава России: поражение легких при ковиде стало развиваться вдвое быстрее

Выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Появились ряд новых симптомов коронавирусной инфекции, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", - сказал он.

Министр также отметил, что распространение вируса среди населения и течение заболевания у пациентов ускорились. "Это, конечно, нужно учитывать, - добавил Мурашко. - Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь".