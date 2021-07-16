Президент Украины прилетел в Батуми
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Батуми. Об этом сообщают грузинские СМИ.
В Батумском международном аэропорту его встретил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Владимир Зеленский прибыл в Грузию по приглашению президента Саломе Зурабишвили.
Сегодня президент Украины примет участие в 17-й Батумской международной конференции «Сила притяжения ЕС и трансформация региона», в ходе которой состоится встреча лидеров ассоциированных стран "Восточного партнерства". Мероприятие откроет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.