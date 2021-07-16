Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в прокуратуре Губинского района человек по имени Рафик Аббасов не работал прокурором или на какой-либо другой должности.

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Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Губинском районе были задержаны Рауф Аббасов, известный по прозвищу «Хищник Рауф», и другие лица, продававшие метамфетамин, героин и опиум.

Согласно информации Qafqazinfo, Рауф Аббасов оказал сопротивление полиции и сбежал с места преступления. В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по его поимке.

Отмечается, что Рауф Аббасов – сын бывшего прокурора Рафика Аббасова. Рауф Аббасов был также сотрудником Отдела полиции Гусарского района, но его уволили из органов внутренних дел за употребление наркотиков.