МЧС обратилось к населению из-за аномальной жары

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Азербайджане ожидается дальнейшее повышение температуры, ее максимальные значения могут достичь 42-44 ° C.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям haqqin.az сообщили, что небольшая неосторожность или халатность в таких погодных условиях приводит к пожарам, особенно на открытых участках и в лесу, а рост использования кондиционеров увеличивает риск перегрузки электрических проводов. В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры увеличивают риск возникновения пожара.

Также рекомендуется избегать пребывания на солнце на открытом воздухе в такие дни, в том числе на пляжах, носить нужно только светлую, легкую, желательно хлопчатобумажную одежду, находиться в тени или в прохладном месте и пить много жидкости. В случае опасности звонить по номеру 112.