Ташкент и Берлин договорились вместе бороться с возможным наплывом афганских беженцев. Эта готовность была выражена 17 июля в Ташкенте на встрече спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева и уполномоченного МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиаса Люттенберга.

Как говорится в официальном сообщении, «стороны высказались за продолжения усилий мирового сообщества по поддержке мира и стабильности в Афганистане и отметили важную роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу». То есть – и денег дадим, и другую помощь окажем – но сидите дома, мы вам в своих государствах не рады.

Усилия американцев, направленные на то, чтобы хоть как-то пристроить афганских беженцев, особенно тех, кто работал в Афганистане с США, дают совершенно противоположный результат. Их организованная эвакуация начнется в конце июля. По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, их «будут перевозить по воздуху в другие места», но вот в какие – совершенно неясно.

Узбекистан их принимать не намерен. Как и другие соседи Афганистана. Поскольку с такой нагрузкой на экономику центральноазиатские государства не справятся. А американцы хоть и просят принять беженцев – но этот «банкет» оплачивать совершенно не намерены. Афганская история для них отчасти закрыта, нет смысла тратить деньги на обустройство беженцев, есть более актуальные дела.

К тому же в данном вопросе не обходится без лукавства в отношении численности тех, кого американцы просят «приютить». Они сообщили, что примут в Штатах 2500 афганцев. И тут же пояснили, что в это число не входят члены их семей. Всего же в Америку будут эвакуированы более 10 тысяч человек. То есть когда Вашингтон просит тот же Ташкент принять у себя три тысячи человек – речь идет в реальности о 12-15 тысячах. Которых нужно как-то расселить, трудоустроить, на первых порах – кормить и лечить.

А ведь контингент этот ох какой не простой. Как признаются в кулуарах специалисты, «не менее четверти из них будут засланными казачками тех же американских спецслужб, рекрутерами радикальных группировок, профессиональными провокаторами, членами наркокланов и прочим отребьем, которое тут же примется за подрывную деятельность».