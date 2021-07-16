Все закрыли двери перед афганскими беженцами горячая новость
Ташкент и Берлин договорились вместе бороться с возможным наплывом афганских беженцев. Эта готовность была выражена 17 июля в Ташкенте на встрече спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева и уполномоченного МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиаса Люттенберга.
Как говорится в официальном сообщении, «стороны высказались за продолжения усилий мирового сообщества по поддержке мира и стабильности в Афганистане и отметили важную роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу». То есть – и денег дадим, и другую помощь окажем – но сидите дома, мы вам в своих государствах не рады.
Усилия американцев, направленные на то, чтобы хоть как-то пристроить афганских беженцев, особенно тех, кто работал в Афганистане с США, дают совершенно противоположный результат. Их организованная эвакуация начнется в конце июля. По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, их «будут перевозить по воздуху в другие места», но вот в какие – совершенно неясно.
Узбекистан их принимать не намерен. Как и другие соседи Афганистана. Поскольку с такой нагрузкой на экономику центральноазиатские государства не справятся. А американцы хоть и просят принять беженцев – но этот «банкет» оплачивать совершенно не намерены. Афганская история для них отчасти закрыта, нет смысла тратить деньги на обустройство беженцев, есть более актуальные дела.
К тому же в данном вопросе не обходится без лукавства в отношении численности тех, кого американцы просят «приютить». Они сообщили, что примут в Штатах 2500 афганцев. И тут же пояснили, что в это число не входят члены их семей. Всего же в Америку будут эвакуированы более 10 тысяч человек. То есть когда Вашингтон просит тот же Ташкент принять у себя три тысячи человек – речь идет в реальности о 12-15 тысячах. Которых нужно как-то расселить, трудоустроить, на первых порах – кормить и лечить.
А ведь контингент этот ох какой не простой. Как признаются в кулуарах специалисты, «не менее четверти из них будут засланными казачками тех же американских спецслужб, рекрутерами радикальных группировок, профессиональными провокаторами, членами наркокланов и прочим отребьем, которое тут же примется за подрывную деятельность».
Вот вам свежий, с пылу-жару пример. 13 июля в 16.00 на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района ГБАО Таджикистана перешли границу 77 гражданских лиц (среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок) из числа афганцев киргизского происхождения, жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана. Они привели с собой и домашний скот - 1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3 верблюда и 30 лошадей. А заодно – и три с половиной килограмма героина. Видимо, чтобы сгладить страдания от разлуки с родиной.
И сообщениями об изъятии у беженцев наркотических веществ сводки той же Пограничной службы Таджикистана просто пестрят. Вполне логично, что их отправляют обратно. Так, 14 июля из Душанбе сообщили, что «почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан", снова вернулись на родину. Исключение составили афганские киргизы, бежавшие накануне в Мургабский район Таджикистана». С ними пока не решено – но в долгий ящик этот вопрос откладывать не будут.
Чисто по-человечески беженцев можно пожалеть – хлеб на чужбине, особенно когда тебе там не рады, всегда горек. Но с точки зрения государственных интересов для других стран они являются нежелательными элементами, вызовом и даже угрозой. И на стенания Вашингтона о «жестокосердии» соседей Афганистана, не желающих «приютить» у себя беженцев, – вполне логично спросить: «А когда вы фактически бросили Афганистан и спешно его покидаете, вы о чем думали?».