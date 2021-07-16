Во Франции мужчина обезглавил ребенка

Полиция на юге Франции застрелила местного жителя, который, как подозревается, убил и обезглавил 13-летнего подростка, сообщает телеканал BFM TV.

Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы, когда искали ребенка, сбежавшего из дома в Марселе. Благодаря сообщениям соседей, его обезглавленное тело в ночь на понедельник нашли в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон). Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова ребенка.

Через несколько часов хозяин квартиры был замечен полицейскими в соседнем Арле. Он пытался скрыться и был застрелен.

Сообщается, что у преступника были проблемы с психикой. По словам полицейских источников, он пытался съесть части тела убитого ребенка. В его квартире хранились предметы сатанинского культа.