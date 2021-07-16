Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека

Американский актер Айзиа Стоукс предстал перед судом за то, что 11 раз выстрелил в человека. Об этом сообщает Variety.

Стрельба произошла в феврале в Нью-Йорке. От полученных ранений жертва артиста из сериала «Подпольная империя» скончалась. При этом Стоукса обвиняют не только в убийстве, но также в незаконном хранении оружия, из-за чего ему грозит до 25 лет лишения свободы. Представители актера отказываются комментировать ситуацию.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, 7 февраля артист подошел к автомобилю Jeep Grand Cherokee и произвел 11 выстрелов в 37-летнего Тайрона Джонса. В правоохранительных органах не рассказывают о мотивах нападавшего.

23-летний Айзиа Стоукс записывает музыку под псевдонимом I$AIAH. Кроме того, он известен по сериалам «Американцы», «Луи», «Власть в ночном городе», «Тайны Лауры» и «Закон и порядок. Специальный корпус».