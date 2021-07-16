Инара Рафикгызы, судебный репортер 16:02

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве сообщило о предъявлении арестованному ранее вору в законе Рашаду Исмаилову (Рашад Гянджинский) обвинения в двойном убийстве 12-летней давности.

За что Рашад Гянджинский был арестован в Минске Как следует из сообщения, Исмаилов еще в 2013 году занял «высшее положение в преступной иерархии», получив статус вора в законе и криминальное прозвище Рашад Гянджинский. Между тем, согласно закону, принятому в России два года назад, занимать высокое положение в криминальной иерархии, то есть носить титул вора в законе, влечет уголовную ответственность и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет (статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Следствие установило причастность Исмаилова к убийству двух человек. В один из майских дней 2009-го он с сообщниками подъехал к кафе на Измайловском шоссе и расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Жертвы от полученных ранений скончались на месте. Как выяснилось, мотивом расправы стала месть за убийство соратника вора в законе. Рашад Гянджинский был арестован в Минске в 2019 году, когда слишком шумно веселился с друзьями в одном из отелей. Компания привлекла внимание горничной, и та вызвала милицию. Правоохранители обнаружили в номере оружие, наркотики, да еще и установили, что гости пересекли границу по поддельным паспортам. По имеющимся данным, Исмаилов отправился в Беларусь по заданию другого азербайджанского криминального авторитета - Надира Салифова (Лоту Гули - убит в Анталье в августе 2020 года), дабы проверить состояние криминального «общака» в этой стране. Хотя сам он уверял, что приехал в Беларусь «немного поиграть в казино и отдохнуть».

Кого расстреляли в Москве 12 лет назад За эти преступления в июле 2019 года Гянджинский был приговорен к десяти годам белорусской колонии усиленного режима, из которой освободился условно-досрочно примерно через год. Воспользоваться свободой «авторитет», впрочем, не успел — его сразу отправили в Москву под конвоем оперативников столичного угрозыска и там снова взяли под стражу. Так кого же Рашад Гянджинский расстрелял 12 лет назад? Чем они не угодили криминальным авторитетам? Как пишет газета «Коммерсантъ», Рашад Гянджинский и расстрелянные им люди были сторонами многолетней криминальной войны за оптовые поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Москву. В то время эту войну вели группировки криминального авторитета Бахыша Алиева (Ваха), Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранского) и Надира Салифова (Лоту Гули). В настоящее время никто из них не выжил - все погибли в результате жестоких разборок за контроль над продажей азербайджанских овощей в Москве. Так что выяснить обстоятельства дела сейчас, когда все вероятные заказчики убийства на Измайловском шоссе и многих последующих преступлений мертвы, следствию будет нелегко. Тем не менее в Следственном управлении по Москве уверены, что в мае 2009 года именно Гянджинский, тогда еще только стремящийся к «воровской короне», расстрелял в районе двух сидевших в припаркованном возле кафе «Ботик Петра» BMW X5 мужчин. Надо сказать, что расстрелянные азербайджанцы Мамедали Гусейнов и Гашам Вердиев вовсе не были, как сообщалось в первые дни расследования, «простыми торговцами овощами». Позже выяснилось, что они тоже имели при себе огнестрельное оружие, умели обращаться с ним, но не успели оказать сопротивление двум стрелкам, открывшим по иномарке перекрестный огонь из автомата и пистолета. Убитые, как установило следствие, сами подозревались в заказном убийстве, совершенном ранее в Азербайджане, и жили в Москве по поддельным документам, скрываясь одновременно и от правоохранителей республики и от своих личных врагов.

Кто такой Рагуф Рустамов и почему его убили в Баку «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к участникам конфликта источник в диаспоре, считает, что эти Гусейнов и Вердиев в ноябре 2007 года расстреляли в Баку авторитетного бизнесмена Рагуфа Рустамова, который в то время контролировал оптовые поставки овощей и фруктов в Московский регион. Убитый, по данным источника, был ставленником азербайджанского вора в законе Бахыша Алиева (Ваха), а его предполагаемые убийцы состояли в клане другого «законника» из Азербайджана - Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), в то время только претендовавшего на контроль над плодоовощным московским бизнесом. В интернет-источниках имеется довольно подробная информация о преступлении, произошедшем в Баку 14 лет назад. МВД Азербайджана тогда сообщало, что вечером 25 ноября 2007 года в Баку возле ресторана Tonqal на улице Гасана Алиева житель Агдама Рагуф Рустамов получил многочисленные пулевые ранения, был доставлен в больницу и там скончался. Еще не обладавший тогда высшим криминальным статусом Рашад Исмаилов, согласно сегодняшней версии следствия, принял в этом конфликте сторону вора Вахи и, надеясь заручиться его поддержкой в будущем, расправился с людьми из конкурирующей бригады.