МВД о поножовщине в Исмаиллы

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с инцидентом с нанесением ножевых ранений в Исмаиллы.

Как сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Махир Масимов, получены объяснительные от очевидцев ранения в Исмаиллы братьев Илькина и Абузара Тахирли, в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 221 (хулиганство).

Установлено, что преступление совершил житель города Хафиз Агазаде. Полиция принимает необходимые оперативно-розыскные меры по его задержанию.

Новостные сайты сообщили, что в конфликте участвовал сотрудник Исмаиллинского РОП Джавид Ахмедов. Следует отметить, что в Патрульно-постовой службе отдела полиции нет сотрудника с таким именем. Личность того, о ком идет речь, устанавливается, дополнительная информация будет предоставлена.