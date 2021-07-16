В Тегеране из-за COVID-19 закрываются банки и базары

"Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба по борьбе с короновирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19 …на данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции", - приводит телеканал IRIB слова председателя палаты профсоюзов Тегерана Касема Нодэ Фарахани.

В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19, сообщают власти Ирана.

О закрытии банков в Тегеране заявил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с коронавирусом Бабак Динпараст.

"Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней", - приводит телеканал IRIB слова Динпараста.

В Иране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19. За сутки в стране выявлен 25 441 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 3 548 704. Пандемия унесла жизни 87 374 иранцев, выздоровели 3 152 653 человека. В красной зоне распространения вируса находится несколько регионов Ирана. Самый высокий показатель зарегистрирован в провинциях Тегеран, Хузестан и Белуджистан.