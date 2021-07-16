Эрдоган о «Талибане» и ситуации в кабульском аэропорту

«Талибан» сделал некоторые заявления в связи с Турцией, но они не говорили, что им не нужна Турция». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов перед визитом на Северный Кипр, сообщают турецкие СМИ.

Он отметил, что нужно показать всему миру, что мир и суверенитет в Афганистане восстанавливаются: «Талибан» хорошо осведомлен о позиции Турции в отношении международного аэропорта в Афганистане». Предпринимая эти шаги, у нас, у руководства Турции, есть определенные планы, и мы эти планы реализуем. Мы продолжаем свою деятельность в этом направлении, в том числе встречи и переговоры с талибами. Большинство населения Афганистана составляют мусульмане. Продолжение оккупации со стороны «Талибана» – неправильный подход. Мы призываем «Талибан» из Турции прекратить оккупацию земель наших братьев».