Пашинян уволил генерального секретаря МИД Армении
Решением и.о премьер-министра Армении Никола Пашиняна от занимаемой должности освобожден генеральный секретарь МИД Ваагн Меликян. Соответствующее решение выложено на сайт правительственной информации страны.
"Руководствуясь частью 2 статьи 9 и пунктом 1 части 1 статьи 40 закона "О дипломатической службе", освободить Ваагна Меликяна от должности генерального секретаря МИД Армении", - говорится в решении.
Ранее СМИ писали, что Меликян будет снят с должности из-за коррупционных схем. Отмечалось, что чиновник за взятки назначает нужных ему людей на дипломатические должности.