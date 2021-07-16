В Азербайджане, по данным на 19 июля, за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 56 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирования на коронавирус которых дали положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 338 583 случая заражения коронавирусом, из этого числа 331 350 человека благополучно прошли лечение, 4994 пациента клиник скончались.

Лечение 2242 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 3 920 841 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6022 - за минувшие сутки.