Днепр оказался на грани экологической катастрофы

Экологи нашли в Днепре более 160 загрязняющих веществ, включая кислоты, щелочи, минеральные соли, нефтепродукты и пестициды. Однако установленные системы очистки не могут справиться с загрязнениями. «Они есть в воде, но мы о них не знали. Их влияние на здоровье человека сложно предсказать, это все относительно новые вещества. И какие-то остатки обезболивающих, противовоспалительных препаратов и так далее. То есть половина этого перечня — фармацевтические препараты», — пояснил глава национального экологического центра Руслан Гаврилюк.

Водная артерия фактически техногенно деформирована из-за изменений климата и уменьшения водостока. По словам экспертов, рост температур приводит к повышению испарения, а уменьшение количества атмосферных осадков нарушает приток воды. Ситуацию усугубляет то, что Днепр на территории Украины считается каскадом возведенных на реке дамб и водохранилищ. Конструкции мешают очищению реки, и она не насыщается кислородом, фактически превращаясь в озеро. Среди других причин загрязнения Днепра специалисты назвали работы городских водоканалов, незаконные врезки и сбросы с предприятий.

Для решения проблемы экологи предлагают построить очистные сооружения, но их строительство требует больших вложений. Модернизация системы способна решить 70 процентов проблем с состоянием реки, посчитал заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев. В стране также предложили «урегулировать процедуры экоконтроля и усилить ответственность за залповые сбросы».