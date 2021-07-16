В индийском штате Уттар-Прадеш гигантский крокодил откусил ногу сторожу. Об этом сообщает издание Tribune India.

Фермер Эшвардин (Eshwardin), который также работает сторожем, переходил канал Шарда вблизи деревни Бела. В этот момент гигантский крокодил напал на него и попытался утащить его в воду.

Мужчина закричал, и прохожие бросились ему на помощь. Они бросали в крокодила камни и били палками. Спустя 15 минут индийцам удалось освободить пострадавшего из челюстей хищника.

Левая нога мужчины была почти оторвана. Он потерял сознание и пострадал от потери крови. Эшвардина доставили в местную больницу, откуда его перевезли в медицинское учреждение города Лакхнау. Его состояние оценивается как тяжелое.