Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата, о чем сообщил в своем Facebook. Политик возглавлял список блока, который занял второе место по итогам выборов 20 июня.

Кочарян отмечает, что в свое время был депутатом, но по характеру больше считает себя человеком исполнительной власти.

"Этим шагом я разделяю мнение тысяч соратников, которые передали мне свое мнение о том, что после должности президента Армении меня не должен манить депутатский мандат. В конце концов, за меня голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока", — заявил Кочарян.

В то же время Кочарян заявляет, что его отказ от мандата не означает отказа от политической борьбы. Он продолжит оставаться лидером блока и "работать во имя будущих побед".

Напомним, по итогам выборов блок Кочаряна получит 29 мест в парламенте Армении.