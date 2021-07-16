Армянские войска обстреляли Садарак

Начиная с 17.00 часов 19 июля подразделения Вооруженных сил Армении вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.