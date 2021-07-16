Композитор Олимпиады уволился из-за издевательств над инвалидами

Японский композитор и автор музыки к церемонии открытия Олимпиады в Токио Кэйго Оямада уволился из-за своих слов о детях-инвалидах. Об этом сообщает Kyodo.

52-летний Оямада решил покинуть свой пост из-за старых высказываний. В 1990-е в журналах Rockin'On Japan и Quick Japan были опубликованы интервью с ним, в которых музыкант признавался, что издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями, и заявлял, что не жалеет о своем поведении.

Хотя речь идет о старых публикациях, перед Олимпиадой они получили широкую огласку. Оямада подтвердил подлинность этой информации и отметил, что теперь он все же сожалеет, что позволял себе такие слова, и чувствует за них ответственность. Он также понадеялся, что сможет связаться с людьми, которые были его жертвами.

Организаторы Олимпиады назвали его поведение неуместным, однако не стали отстранять его от работы, в связи с чем композитор решил уйти сам. Он подчеркнул, что его слова действительно должны подвергаться критике.