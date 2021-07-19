Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, число заболевших быстро растет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", - сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.

Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день.