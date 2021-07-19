Громкий скандал: прослушивались телефоны политиков и журналистов в Азербайджане? В списке имена двух сотрудников haqqin.az: Эйнуллы Фатуллаева и Инары Рафикгызы

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Спецслужбы по всему миру использовали программное обеспечение Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group, для слежки за телефонами политиков, журналистов и гражданских активистов. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP. Отметим, что основанный в 2007 году в Сараево Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) — объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Доступ к Pegasus был предоставлен разведывательным службам, правоохранительным органам и военным ведомствам с 2016 года. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка — это 50 тысяч человек из 50 стран. Среди них обнаружили представителей арабских стран Ближнего Востока, топ-менеджеров, правозащитников, журналистов и министров. Большая часть номеров сосредоточена в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Венгрии, Индии и ОАЭ.

«NSO Group продает программу Pegasus в десятки стран. Сначала пользователь айфона, чтобы попасть под прослушку, должен был кликнуть на подброшенный ему линк, чтобы запустить взлом, но теперь и этого не требуется. Вы не делаете вообще ничего, ваш телефон лежит на столе, но в любой момент может быть взломан», — рассказал в интервью BBC один из владельцев прослушиваемого телефона, старший научный сотрудник организации Сitizen Lab при Университете Торонто Билл Маршак. Pegasus — это шпионская программа, которая заражает устройства на операционных системах Android и iOS и позволяет спецслужбам получать доступ к сообщениям, телефонным разговорам, почте и фотографиям. Кроме того, ПО позволяет секретно, без ведома владельца смартфона, запускать на устройстве камеру и микрофон, а также дает возможность отслеживать перемещения владельца устройства. Шпионское ПО могло быть установлено на телефонах 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и государственных деятелей, в том числе членов правительств, нескольких глав государств, дипломатов, офицеров служб безопасности и армии, пишет The Washington Post. Сегодня ранним утром израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже. Там уточнили, что программа используется для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней и поставляется только государствам, которые уважают права человека. А теперь о самом главном – взломе операционной системы телефонов в Азербайджане. Накануне OCCRP опубликовала список политиков, журналистов и гражданских активистов в Баку, чьи телефоны были взломаны с помощью программы Pegasus. OCCRP сообщает, что информация о так называемых «жертвах» из Азербайджана была получена из международных правозащитных организаций, в частности Amnesty International. На сайте организации были опубликованы имена 70 азербайджанских общественных деятелей. В их числе указаны имена главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева и судебного репортера Инары Рафикгызы. Спустя несколько часов Организация без объяснения причин удалила список имен. Обнародованы имена известных в Азербайджане журналистов и общественных деятелей, чьи телефоны якобы были взломаны. В списке жертв OCCRP были указаны и имена председателя Союза журналистов Азербайджана Эльчина Шихлы, главного редактора газеты «Ени Мусават» Рауфа Арифоглы, президента телекомпании «Реал ТВ» Миршахина Агаева, гендиректора ИА «Туран» Мехмана Алиева, президента ИА АПА Вюсали Махиргызы, президента телекомпании ANS Вахида Мустафаева, правозащитниц Саиды Годжаманлы, Саадат Бенанъярлы, Арзу Абдуллаевой, блогеров Мехмана Гусейнова и Бахтияра Гаджиева и многих других известных лиц.