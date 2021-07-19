Громкий скандал: прослушивались телефоны политиков и журналистов в Азербайджане? В списке имена двух сотрудников haqqin.az: Эйнуллы Фатуллаева и Инары Рафикгызы
Спецслужбы по всему миру использовали программное обеспечение Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group, для слежки за телефонами политиков, журналистов и гражданских активистов. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP. Отметим, что основанный в 2007 году в Сараево Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) — объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке.
Доступ к Pegasus был предоставлен разведывательным службам, правоохранительным органам и военным ведомствам с 2016 года. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка — это 50 тысяч человек из 50 стран. Среди них обнаружили представителей арабских стран Ближнего Востока, топ-менеджеров, правозащитников, журналистов и министров. Большая часть номеров сосредоточена в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Венгрии, Индии и ОАЭ.
«NSO Group продает программу Pegasus в десятки стран. Сначала пользователь айфона, чтобы попасть под прослушку, должен был кликнуть на подброшенный ему линк, чтобы запустить взлом, но теперь и этого не требуется. Вы не делаете вообще ничего, ваш телефон лежит на столе, но в любой момент может быть взломан», — рассказал в интервью BBC один из владельцев прослушиваемого телефона, старший научный сотрудник организации Сitizen Lab при Университете Торонто Билл Маршак.
Pegasus — это шпионская программа, которая заражает устройства на операционных системах Android и iOS и позволяет спецслужбам получать доступ к сообщениям, телефонным разговорам, почте и фотографиям. Кроме того, ПО позволяет секретно, без ведома владельца смартфона, запускать на устройстве камеру и микрофон, а также дает возможность отслеживать перемещения владельца устройства.
Шпионское ПО могло быть установлено на телефонах 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и государственных деятелей, в том числе членов правительств, нескольких глав государств, дипломатов, офицеров служб безопасности и армии, пишет The Washington Post.
Сегодня ранним утром израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже. Там уточнили, что программа используется для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней и поставляется только государствам, которые уважают права человека.
А теперь о самом главном – взломе операционной системы телефонов в Азербайджане. Накануне OCCRP опубликовала список политиков, журналистов и гражданских активистов в Баку, чьи телефоны были взломаны с помощью программы Pegasus. OCCRP сообщает, что информация о так называемых «жертвах» из Азербайджана была получена из международных правозащитных организаций, в частности Amnesty International. На сайте организации были опубликованы имена 70 азербайджанских общественных деятелей. В их числе указаны имена главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева и судебного репортера Инары Рафикгызы. Спустя несколько часов Организация без объяснения причин удалила список имен. Обнародованы имена известных в Азербайджане журналистов и общественных деятелей, чьи телефоны якобы были взломаны. В списке жертв OCCRP были указаны и имена председателя Союза журналистов Азербайджана Эльчина Шихлы, главного редактора газеты «Ени Мусават» Рауфа Арифоглы, президента телекомпании «Реал ТВ» Миршахина Агаева, гендиректора ИА «Туран» Мехмана Алиева, президента ИА АПА Вюсали Махиргызы, президента телекомпании ANS Вахида Мустафаева, правозащитниц Саиды Годжаманлы, Саадат Бенанъярлы, Арзу Абдуллаевой, блогеров Мехмана Гусейнова и Бахтияра Гаджиева и многих других известных лиц.
Поздней ночью на Whatsapp Эйнуллы Фатуллаева поступило письмо за подписью заместителя главного редактора OCCRP Миранды Патручич. В письме указывается, что международная журналистская организация совместно с ведущими мировыми СМИ - «Вашингтон Пост», «Гардиан» и «Ле Монд» проводит журналистское расследование в связи с проникновением хакеров в смартфоны гражданских активистов и журналистов. По информации М.Патручич, начиная с 2019 года телефон Э.Фатуллаева оказался под контролем госорганов. OCCRP предложила азербайджанскому журналисту оказать поддержку и начать сотрудничество для полного расследования обстоятельств данного дела.
19 июля редакция haqqin.az обратилась в Службу Государственной безопасности с просьбой о разъяснении обнародованной OCCRP информации. Высокопоставленные представители СГБ категорическим образом опровергли данную информацию и назвали ее вымыслом и провокацией. А в беседе с корреспондентом газеты «Ени Мусават» представитель СГБ задался вопросом: «Если азербайджанские спецслужбы могли с помощью указанной системы взламывать телефоны, почему же среди обнародованных имен нет представителей государственных ведомств и членов правительства Армении, с которой Азербайджан в указанный период вел активные боевые действия?» Действительно, начиная с июля 2019 года Азербайджан находился в состоянии войны с Арменией. Почему же в списке нет имен армянских политиков, если у азербайджанских спецслужб была такая возможность?
В обнародованном OCCRP списке отсутствуют имена армянских политиков и военных деятелей. Хотя в этом же списке присутствует имена проживающего во Франции главного редактора оппозиционной газеты «Азадлыг» Ганимата Захида и военного эксперта в Германии Джасура Сумеренли. Получается, что с помощью программы Pegasus можно протаранить гаджет во Франции и Германии, но довольно сложно дотянуться до смартфонов в Ереване? Действительно, отсутствие в списке прослушиваемых лиц из Армении – вовсе не в пользу достоверности списка по Азербайджану.
В ближайшее время Haqqin.az вернется в своих публикациях к данной теме.