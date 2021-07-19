Россия пообещала Таджикистану помощь в борьбе с экстремистами из Афганистана

Москва для укрепления безопасности Таджикистана поставляет Душанбе современное вооружение. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол России Игорь Лякин-Фролов.

Так он ответил на вопрос о мерах, которые Россия предпринимает, чтобы помочь Таджикистану в укреплении границы и безопасности на фоне угроз из сопредельного Афганистана. «На основе долгосрочных договоренностей Россия осуществляет Программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан, поставляя нашим таджикским друзьям современные вооружения и военную технику», — сказал дипломат.

Лякин-Фролов добавил, что Москва готова оказать Таджикистану любую помощь в случае проникновения экстремистов из Афганистана. При этом, отметил он, речь может идти как о помощи по линии ОДКБ так и на двусторонней основе.

Ранее стало известно, что Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Маневры военнослужащих состоятся с 5 по 10 августа. В ходе учений планируется отработать подготовку к боевым действиям по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.