Китайский конкурент нанес новый удар по Tesla

Такое решение выглядит новым ударом по Tesla, поскольку электромобиль от Xpeng в зависимости от модификации стоит 160-230 тысяч юаней (24,7-35,6 тысячи долларов), а новая Model Y — 276 тысяч юаней (42,7 тысячи долларов).

Автопроизводитель Xpeng, китайский конкурент Tesla, назвал цены на новый седан P5. Это произошло спустя несколько дней после того, как американская компания представила более дешевую версию своего внедорожника Model Y, пишет CNBC.

Цена на предыдущий седан Xpeng — P7 — начинается от 229,9 тысячи юаней (35,4 тысячи долларов), а Model 3 — от 250,9 тысячи юаней (38,8 тысячи долларов).

В последнее время автомобили Tesla в Китае подвергаются критике, на этом фоне Xpeng во втором квартале увеличила продажи почти в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Компания надеется, что P5 позволит сохранить такую динамику.

На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск заявил, что допускает провал инновационного пикапа Cybertruck. По его мнению, машина выглядит настолько необычно, будто его сделали инопланетяне из будущего. Тем не менее, подчеркнул миллиардер, ему нет дела до коммерческого успеха, так как ему лично пикап нравится.

Между тем список потенциальных конкурентов Tesla пополнила автомобильная компания Vinfast, которой владеет самый богатый человек Вьетнама Фам Нят Выонг. К марту 2022 года азиатский автопроизводитель представит автомобили в США и Европе.