«Сооружение общественных пляжей для отдыха наших сограждан по инициативе Общественного объединения IDEA – замечательная акция, очень нужная, с одной стороны, для поддержания чистоты и порядка на каспийском побережье в пределах Баку, а с другой – дающая возможность малообеспеченным слоям населения отдохнуть, позагорать, поплавать на нормальном, хорошо обустроенном и при этом доступном пляже.

«Всегда был за строительство туристических комплексов на берегу Каспийского моря. Чем их будет больше, тем больше и туристов можно привлечь. На морском туризме зарабатывают и люди, и государство. Однако вложения в это туристическое направление в нашем Баку - городе ветров достаточно рискованы для бизнесменов, поэтому я каждый раз подчеркивал важность государственной поддержки таких инициатив». Как сообщает haqqin.az , об этом заявил председатель партии «Великое созидание», депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Пусть, однако, строятся и новые частные пляжи, чтобы у людей было больше выбора. Но строятся не в ущерб населению. Например, пляжи, которые я в основном посещаю, находятся в направлении Бильгя – Нардаран – Кюрдаханы - Пиршаги, и потому не понаслышке знаком с проблемами этих курортных мест. Так как моя дача находится в приморском массиве, называемом Лагидж баглары, я уже много лет на пляж хожу пешком. Однако на прошлой неделе, собираясь, как всегда, от своей улицы пройти к берегу, обнаружил, что прежде свободная часть дороги в 700 метрах от моря закрыта воротами. Раньше этот путь тоже огораживали высокими заборами, но полностью закрыть все же не решались. Оказывается, по соседству построен большой комплекс. Видимо, после нашей 44-дневной победы над Арменией привилегированные люди решили, что и им нужно одержать наконец победу над этими несостоятельными, мешающими им жить гражданами Азербайджана. И они добились этой победы: перекрыли прямой путь к морю. Я не поленился и обошел все другие улицы, выходящие к морю, вдоль Лагидж баглары, и обнаружил, что все дороги к берегу были так же обнесены высокими бетонными заборами, за которыми какие-то компании проводят большие строительные работы», - рассказал депутат.

По словам Фазиля Мустафы, что к нему подходили соседи по даче и выражали недовольство, что он как депутат не поднимает вопрос о превращении улиц в дачных поселках в тупики, что все побережье обнесено огромными заборами.

«Люди уверяют, что за десятилетия впервые сталкиваются с таким беззаконием и безбожием – обитателям Лагидж баглары не оставили даже узенькой тропинки к морю. Я прошелся от седьмой до четырнадцатой бывшим улицам, которые раньше отходили от трассы, а теперь превратились в тупики. А в сторону поселка Пиршаги картина еще более ужасающая. Что мне ответить людям? Кто закрывает все пути к морю, кто превращает дороги для машин в чертов лабиринт, а людям не оставляет даже тропинки к морю? Припомнил им по этому поводу эпизод из истории Америки, когда такими же методами белые колонизаторы изгоняли индейцев с их родных мест. Теперь вот и граждане Азербайджана, получается, – превратились в таких индейцев. От подобного сравнения мне, признаться, стало и тягостно, и больно. А что сказать?! Я просто опустил голову и отошел от жителей нашего дачного поселка…» - сокрушается депутат.