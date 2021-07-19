Депутат Фазиль Мустафа: «Бакинских дачников лишили права выхода к морю» наши беды
«Всегда был за строительство туристических комплексов на берегу Каспийского моря. Чем их будет больше, тем больше и туристов можно привлечь. На морском туризме зарабатывают и люди, и государство. Однако вложения в это туристическое направление в нашем Баку - городе ветров достаточно рискованы для бизнесменов, поэтому я каждый раз подчеркивал важность государственной поддержки таких инициатив». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил председатель партии «Великое созидание», депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
«Сооружение общественных пляжей для отдыха наших сограждан по инициативе Общественного объединения IDEA – замечательная акция, очень нужная, с одной стороны, для поддержания чистоты и порядка на каспийском побережье в пределах Баку, а с другой – дающая возможность малообеспеченным слоям населения отдохнуть, позагорать, поплавать на нормальном, хорошо обустроенном и при этом доступном пляже.
Пусть, однако, строятся и новые частные пляжи, чтобы у людей было больше выбора. Но строятся не в ущерб населению. Например, пляжи, которые я в основном посещаю, находятся в направлении Бильгя – Нардаран – Кюрдаханы - Пиршаги, и потому не понаслышке знаком с проблемами этих курортных мест. Так как моя дача находится в приморском массиве, называемом Лагидж баглары, я уже много лет на пляж хожу пешком. Однако на прошлой неделе, собираясь, как всегда, от своей улицы пройти к берегу, обнаружил, что прежде свободная часть дороги в 700 метрах от моря закрыта воротами. Раньше этот путь тоже огораживали высокими заборами, но полностью закрыть все же не решались. Оказывается, по соседству построен большой комплекс. Видимо, после нашей 44-дневной победы над Арменией привилегированные люди решили, что и им нужно одержать наконец победу над этими несостоятельными, мешающими им жить гражданами Азербайджана. И они добились этой победы: перекрыли прямой путь к морю. Я не поленился и обошел все другие улицы, выходящие к морю, вдоль Лагидж баглары, и обнаружил, что все дороги к берегу были так же обнесены высокими бетонными заборами, за которыми какие-то компании проводят большие строительные работы», - рассказал депутат.
По словам Фазиля Мустафы, что к нему подходили соседи по даче и выражали недовольство, что он как депутат не поднимает вопрос о превращении улиц в дачных поселках в тупики, что все побережье обнесено огромными заборами.
«Люди уверяют, что за десятилетия впервые сталкиваются с таким беззаконием и безбожием – обитателям Лагидж баглары не оставили даже узенькой тропинки к морю. Я прошелся от седьмой до четырнадцатой бывшим улицам, которые раньше отходили от трассы, а теперь превратились в тупики. А в сторону поселка Пиршаги картина еще более ужасающая. Что мне ответить людям? Кто закрывает все пути к морю, кто превращает дороги для машин в чертов лабиринт, а людям не оставляет даже тропинки к морю? Припомнил им по этому поводу эпизод из истории Америки, когда такими же методами белые колонизаторы изгоняли индейцев с их родных мест. Теперь вот и граждане Азербайджана, получается, – превратились в таких индейцев. От подобного сравнения мне, признаться, стало и тягостно, и больно. А что сказать?! Я просто опустил голову и отошел от жителей нашего дачного поселка…» - сокрушается депутат.