Сноуден призвал запретить продажу шпионских программ: «Смартфоны превратились в оружия против их владельцев»

«Мы должны это остановить. Бездействовать уже нельзя. Если ничего не делать, чтобы остановить продажу таких технологий, то число объектов слежки значительно превысит 50 тыс. Они превратятся в 50 млн, и это произойдет намного быстрее, чем кто-либо из нас ожидает», — сказал Сноуден.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выступил за запрет на продажу коммерческих приложений-шпионов в связи со скандалом вокруг израильской программы Pegasus. Об этом он сказал в интервью газете The Guardian .

Он также подчеркнул, что фирма NSO Group, которая, как стало известно, использовала Pegasus не только для слежки за террористами, но и для взлома телефонов политиков, журналистов, правозащитников и бизнесменов по всему миру, является лишь одной из многих компаний, торгующих подобным программным обеспечением.

По его словам, существование эффективных и недорогих в применении программ-шпионов открывает дорогу для масштабных злоупотреблений. Как считает Сноуден, коммерческие продукты такого рода не должны существовать, так как они позволяют использовать смартфоны против их владельцев.

«Есть такие сферы, такие отрасли, от которых не существует защиты, и поэтому мы и пытаемся ограничить распространение подобных технологий. Мы не позволяем ядерному оружию стать коммерческим продуктом», — отметил он.