Женщина устроила теракт на рынке в Багдаде: уже 30 погибших

В понедельник вечером на рынке в Садр-Сити сработало взрывное устройство в поясе смертницы. Накануне одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан байрам) многие иракцы пришли на рынок за покупками.

Жертвами теракта в пригороде Багдада стали 30 человек, еще около 60 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими сообщил о начале расследования инцидента и отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-эс-Садр.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ответственные за теракт в Багдаде должны быть как можно скорее привлечены к ответственности, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявление которого распространил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"Эта смертоносная атака перед праздником Ид аль-Адха - напоминание всем нам о том, что бич терроризма не знает границ. Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейшего привлечения преступников к ответственности", - говорится в сообщении.

Глава всемирной организации также резко осудил теракт, принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.