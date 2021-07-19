В Кабуле атаковали дворец президента во время молитвы на Курбан байрам

Несколько реактивных снарядов было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя властей.

В свою очередь афганский телеканал TOLOnews сообщил, что ракеты упали во время молитвы в честь праздника Курбан байрам. Другой местный телеканал 1TV передал, что рядом с дворцом были слышны три взрыва, передает ТАСС.

Президент Афганистана Ашраф Гани и другие люди, находящиеся поблизости, были вынуждены прекратить молитвы после того, как громкие взрывы сотрясли этот район. Обстоятельства ракетного обстрела устанавливаются, но пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, передает Sputnik.

Несмотря на этот инцидент президент Афганистана Ашраф Гани все же выступил с речью на традиционной церемонии после молитвы в честь Ид аль-Адха.

В воскресенье представитель политофиса движения в Катаре Мухаммед Наим сообщил, что делегации правительства Афганистана и движения «Талибан» не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан байрам) или освобождении пленных талибов.