Бывший сельский учитель стал президентом Перу

Согласно сообщению, бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения. За него проголосовали 8,8 млн человек.

Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, - Кейко Фухимори - отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов, набрав около 49,9%. Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

В ноябре 2020 года Конгресс Перу за взяточничество объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Государство возглавил Мануэль Мерино, однако через несколько дней после прихода к власти он подал в отставку из-за гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.

Новый президент обещает увеличить ассигнования на здравоохранение и образование, налоги на сверхприбыль, обеспечить всеобщий доступ в интернет, возвратить смертную казнь, упразднить конституционный суд и установить контроль над СМИ.