Эрдоган: Турция готова взять управление аэропортом Кабула, если...

Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула при условии, что США окажут необходимую поддержку, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

"В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО стоит Турция. В настоящее время США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики, - приводит ТАСС слова турецкого лидера. - Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула".