В Китае рекордное с января число случаев CОVID-19

За последние сутки в Китае выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом CОVID-19. Из них 57 "импортированных" и восемь внутри страны , сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР во вторник, 20 июля.

Это самый высокий показатель с 30 января нынешнего года, когда были обнаружены 92 новых случая заражения. Все внутренние случаи зафиксированы в юго-западной провинции Юньнань. Новая вспышка внутренних случаев инфицирования там пришлась, преимущественно, на города Жуйли и Лунчуань на границе с Мьянмой

С 8 июля в Жуйли решением властей Юньнани закрыты все пункты выезда и въезда, введен режим домашней изоляции. С 00:00 7 июля закрылись все предприятия и госучреждения, за исключением больниц, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

По словам мэра Жуйли Шан Лабяня, в городе распространяется мутировавший штамм вируса.