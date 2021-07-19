Армения снова обстреливает Нахчыван: ранен азербайджанский военный

19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому оказали первую медицинскую помощь, он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Отмечается, что ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.

Напомним, в понедельник, в 20:50, позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики также подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении.