Сильный взрыв прогремел на заводе в Китае видео
На заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на центральное телевидение Китая.
По данным газеты, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место инцидента прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
Explosion occurred at a factory on Tuesday in Dengfeng, Central China's Henan Province, with loud noises and flames. Local emergency management staff have rushed to the scene. No reports of casualties so far: media pic.twitter.com/ceNz6fgQAg— Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021
Причиной инцидента стал паводок на расположенной вблизи завода реке. Как сообщили власти, в 04:00 по местному времени уровень воды в реке Иньхэ резко поднялся, что привело к повреждению заводской стены, в результате чего вода попала на территорию завода. Завод сразу же прекратил подачу электроэнергии и приступил к эвакуации сотрудников. Около 06:00 из-за распространения воды по территории завода произошел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. В настоящее время на месте инцидента ведутся работы по утилизации.