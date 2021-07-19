Сильный взрыв прогремел на заводе в Китае видео

На заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на центральное телевидение Китая.

По данным газеты, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место инцидента прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

Причиной инцидента стал паводок на расположенной вблизи завода реке. Как сообщили власти, в 04:00 по местному времени уровень воды в реке Иньхэ резко поднялся, что привело к повреждению заводской стены, в результате чего вода попала на территорию завода. Завод сразу же прекратил подачу электроэнергии и приступил к эвакуации сотрудников. Около 06:00 из-за распространения воды по территории завода произошел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. В настоящее время на месте инцидента ведутся работы по утилизации.