На заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на центральное телевидение Китая.

По данным газеты, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место инцидента прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции.