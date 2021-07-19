МИД об очередном абсурде от Еревана: комментарии Армении стали предметом шуток

То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях, является очередным абсурдом, сказала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление департамента СМИ и общественной дипломатии МИД Армении от 19 июля 2021 года.

Л.Абдуллаева отметила, что комментарии Армении, считающей историю своей «силой», уже стали предметом шуток: «Эта страна, все еще исходя из «исторических» фантазий, выдвигает территориальные претензии к соседним странам. Для самой маленькой и слабой страны региона это далеко не разумная политика».

Абдуллаева напомнила армянской стороне, что в Баку, Сумгаите, Гяндже и других городах Азербайджана до сих пор проживают тысячи армян, и подчеркнула, что если бы не территориальные претензии и политика агрессии Армении против Азербайджана, эта цифра была бы высокой.

Касаясь заявлений МИД Армении о Парке военных трофеев в Баку, официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства напомнила, что экспозиция является символом победы закона и справедливости над агрессором: «Демонстрируемые в парке укрепления, построенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, являются доказательством того, что эта страна десятилетиями демонстрировала лицемерие в переговорах по урегулированию конфликта. Называя парк «памятником реваншизма», МИД Армении забывает, что, в отличие от Азербайджана, в Армении воздвигнуты многочисленные памятники террористам и военным преступникам. Интересно, почему вандализму подверглись не эти памятники, а именно памятники Холокосту и Махатме Ганди в Армении?!»

«В заключение хотим подчеркнуть, что для обеспечения мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между двумя странами Армении - автору многочисленных «исторических открытий» - не нужно ничего изобретать. Этого можно добиться, лишь соблюдая международные нормы и принципы», - говорится в комментарии.