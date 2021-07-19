Российские танкисты дошли до границы Афганистана
Российские танкисты в Таджикистане выдвинулись в сторону афганской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального военного округа (ЦВО).
«В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-км марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление предположительно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника.
Российские и таджикские военные разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку военной техники.
С августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе.