Нефть выросла после обвала накануне

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром вышли в небольшой плюс в рамках коррекции после падения в понедельник сразу на 6%.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,12% – до 68,7 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,26% – до 66,52 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI поднялись на 0,15% – до 66,52 доллара, передает РИА Новости.

В понедельник нефтяные цены упали с 73 и 71 доллара за баррель Brent и WTI примерно до 69 и 67 долларов за баррель соответственно. Падение было связано с решениями ОПЕК+ и коронавирусными рисками.

ОПЕК+ в выходные договорилась продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Основные опасения по коронавирусу сейчас связаны с распространением в мире более заразного штамма «дельта».