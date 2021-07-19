Китай предостерегает США от возобновления торговой войны

Так Пекин ответил на недавнее заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, в котором она усомнилась в том, что прошлогодняя торговая сделка между странами была выгодна Вашингтону, передает «Лента.ру».

«Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодными. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию», — заявил Чжао Лицзянь.

На прошлой неделе Джанет Йеллен в интервью New York Times заявила, в частности, что первая фаза торговой сделки, заключенная во время президентства Дональда Трампа в 2020 году, не решила фундаментальных проблем США и Китая, а некоторые пункты договора навредили американским потребителям. Соглашение предусматривает, что начиная с января 2020 года Пекин потратит за два года 200 миллиардов долларов на покупку товаров из США, в том числе 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда — на энергоносители, 37,9 миллиарда — на услуги. В обмен США отложили запланированное повышение пошлин на китайские товары и пообещали отменить 25-процентные сборы на продукцию из Китая после подписания второй фазы сделки.