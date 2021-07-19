В России испытали систему С-500 видео
Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр, после завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО".
Утверждается, что российская ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Система С-500 придет на смену С-400.