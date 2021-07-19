Австриец спас турецкую супружескую пару из затопленного дома в Зальцбурге.

Anadolu в своем Twitter пишет, что супруги Айше и Салих Карааслан оказались в беспомощном положении, когда наводнение настигло их дом.

От гибели супругов спас сосед – австриец Александр Айзенман, который нераздумывая бросился к ним на помощь.