Австриец спас тонущую турецкую супружескую пару видео
Австриец спас турецкую супружескую пару из затопленного дома в Зальцбурге.
Anadolu в своем Twitter пишет, что супруги Айше и Салих Карааслан оказались в беспомощном положении, когда наводнение настигло их дом.
От гибели супругов спас сосед – австриец Александр Айзенман, который нераздумывая бросился к ним на помощь.
Австриец спас турецкую супружескую пару из затопленного дома в Зальцбурге— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 20, 2021
Айше и Салих Карааслан оказались в беспомощном положении, когда наводнение настигло их дом
От верной гибели супругов спас сосед – австриец Александр Айзенман, который нераздумывая бросился к ним на помощь pic.twitter.com/5Kw21vhg9V
Отметим, что на западную часть Германии, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Чехию, Австрию обрушились ливни. Во многих городах затоплены улицы, разрушены дома, инфраструктура, погибли несколько десятков человек, несколько сотен считаются пропавшими без вести.