ПО «Азеригаз» придает важное значение посещению семей шехидов в особые дни. Гендиректор объединения Руслан Алиев регулярно посещает семьи шехидов, а также принимает их представителей, интересуется их проблемами. Не оставили семьи шехидов без внимания и в Гурбан байрамы. Так, руководство ПО «Азеригаз» - заместители гендиректора Джахид Гусейнов, Рашад Джавадов и председатель профсоюзного комитета Адалят Гурбанов посетили и поздравили с праздником Гурбан несколько семей. От имени объединения им были вручены праздничные подарки.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения, представители ПО ранее посетили семью шехида Заура Мадатова. Сотрудник объединения, отец шехида Кямал Мадатов с гордостью рассказал об участии сына в боях за Физули, Джебраил.

Также представители ПО посетили семью шехида Рауфа Ибадова, который добровольцем участвовал в боях в Физулинском, Джебраильском и Лачинском районах. Отметим, что сестра Рауфа, Бану Ибадова, трудоустроена в объединении.

Не забыли в «Азеригаз» и о семье пожилого сотрудника ПО Гаджибека Улубекова. Его сын, Нурахмед Улубеков, пошел добровольцем на Отечественную войну, участвовал в боях на Физули-Джебраильско-Ходжавендском направлении. 8 октября стал шехидом.

Представители ПО «Азеригаз» также посетили семью шехида Отечественной войны Османа Манафова. Отметим, что отец шехида, Натик Манафов, уже много лет работает в ремонтно-строительном управлении объединения.

Семьи шехидов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им внимание.