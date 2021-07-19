В целях соблюдения правил и требований карантинного режима сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы провели проверки в домах торжеств, где проводились свадебные торжества.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенной в доме торжеств «Роя» проверки было установлено, что одна из приглашенных на свадьбу гостей - активный больной коронавирусом.

Несмотря на то, что женщина должна проходить лечение в домашних условиях, она покинула место жительства, нарушив правила карантинного режима и тем самым создав реальную угрозу здоровью других людей. Женщине не разрешили войти в дом торжеств, с соблюдением процедур ее вернули домой. Ведется расследование.