Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:25

Взлом телефонов известных политиков, журналистов и правозащитников в различных странах мира остается одной из главных обсуждаемых тем в мировых средствах массовой информации. Напомним, международная журналистская организация OCCRP выступила с сенсационным заявлением о массовой слежке спецслужб за телефонами политиков, журналистов и гражданских активистов с помощью программного обеспечения Pegasus, созданного израильской компанией NSO Group. Как выявило расследование организации, проведенное совместно с ведущими мировыми изданиями: Washington Post, The Guardian, Le Monde, доступ к Pegasus был предоставлен разведывательным службам, правоохранительным органам и военным ведомствам с 2016 года. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка, — это 50 тысяч человек из 50 стран. Среди них обнаружили представителей арабских стран Ближнего Востока, топ-менеджеров, правозащитников, журналистов и министров. Большая часть номеров сосредоточена в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Венгрии, Индии и ОАЭ. После того как программа взламывает смартфон, атакующий получает действительно впечатляющие объемы информации: геолокация, прослушка, удаленная активация микрофона, фотографии, номера телефонов и биллинг-звонок. Подобные технологии используются военными и службами безопасности разных стран для борьбы с преступностью, но журналисты нашли основания предполагать, что слежка ведется как за обычными людьми, так и журналистами и политиками.

NSO Group угрожает судом Haqqin.az уже сообщил об обнародованных списках потенциальных жертв в Азербайджане, среди которых и сотрудники haqqin.az – глава издания Эйнулла Фатуллаев и судебный репортер Инара Рафикгызы. Как стало известно из израильских СМИ, NSO Group была основана двумя бывшими сотрудниками «Спецподразделения 8200» — отряда управления военной разведки израильской армии, известного как «АМАН». За 10 лет с запуска прототипа Pegasus компания стала ключевым игроком в мире киберслежки — и была оценена в 1 млрд долларов. NSO Group может продавать свои шпионские технологии благодаря экспортной лицензии от министерства обороны Израиля. В военном ведомстве Израиля не прокомментировали новое расследование, но ранее уже заявляли, что любая израильская компания лишится лицензий, если ее программы противоречат условиям предоставлений этой лицензии и в особенности связаны с нарушениями прав человека. А тем временем NSO Group выразила протест и обвинила OCCRP в распространении ложной и намеренно порочащей компанию информации. В заявлении израильской компании указывается, что Pegasus используется исключительно для борьбы с преступниками и террористами. Более того, компания NSO Group готовится к подаче судебного иска о клевете против мировых изданий и самого журналистского консорциума.

«NSO Group решительно отрицает ложные утверждения, сделанные в отчете OCCRP, многие из которых являются неподтвержденными теориями», — заявила компания через своего юриста. В NSO считают, что заявления участников расследования безосновательны, строятся на утечке данных, которая никак не связана с клиентами Pegasus (при этом в компании отказались раскрыть государственных заказчиков). В NSO подчеркнули, что «продолжат расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании программы и предпримут соответствующие действия». Глава NSO Group Шалев Хулио заявил, что список из 50 тысяч номеров телефонов не имеет отношения к компании, однако пообещал расследовать потенциальные случаи нарушения прав человека. Больше всего записей — свыше 15 тысяч — в список внесли представители Мексики, где Pegasus купили несколько государственных ведомств. Следом идут Марокко и ОАЭ, включившие в систему по 10 тысяч номеров каждая. Компания подчеркивает, что шпионская программа сыграла ключевую роль в осуществлении оперативных мероприятий и при нейтрализации известных представителей системного криминала. Комментируя широкий информационно-политический резонанс в Мексике (в результате расследования OCCRP стало известно, что около 50 человек, близких к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и врача, прослушивались правительством экс-президента страны Энрике Пеньей Ньето), компания напоминает, что именно с помощью Pegasus в 2016 году был арестован мексиканский наркобарон Эль Чапо. Имена есть, а слежки нет Известное британское издание Daily Mail сообщает, что слежка в вышеуказанных странах, в том числе в Азербайджане, велась не за всеми, чьи телефоны попали в список OCCRP.

С другой стороны, обозреватели указывают на политизированный и избирательный подход журналистского консорциума, который в своем обнародованном докладе сосредоточил особое внимание на ряд стран, оставив в тени менее значимые для OCCRP. У международного экспертного сообщества, в том числе и азербайджанской общественности, появился заслуживающий внимания вопрос: почему до сих пор не обнародованы имена журналистов и общественных деятелей в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах? Расследование OCCRP вызвало и недоверие у ведущих мировых и европейских политиков. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя опубликованные данные, отметила, что эту информацию ещё предстоит проверить. Похоже, человечество вступает в новую эпоху кибервойн и электронной атаки спецслужб. Незадолго до публикации доклада OCCRP ведущий популярного в США телеканала, который в период правления Трампа называли “любимым телеканалом президента”, Такер Карлсон обвинил Агентство национальной безопасности США в проведении несанкционированной электронной слежки. Журналист почувствовал проникновение хакеров в его смартфон и получил неопровержимые данные о несанкционированных судом действиях американских спецслужб после того, как пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Более того, Карлсон провел несколько встреч и консультаций с представителями Кремля. И после этого в его телефон была запущена шпионская программа, аналогичная Pegasus. После обнародования доклада OCCRP журналист высказал опасения, что и американские спецслужбы могли воспользоваться израильской технологической наработкой. Наряду с этим, по сообщению британской The Telegraph, крупнейшая IT-фирма Kaseya, с которой сотрудничают американские спецслужбы, подверглась мощной атаке. Пострадали не менее 200 компаний. Американские спецслужбы высказали предположение о причастности российских спецслужб к проведенной электронной диверсии…

Первые выводы Итак, ситуация вокруг доклада OCCRP постепенно накаляется, но и проясняется. И уже напрашиваются первые выводы после громкого международного скандала. Мир вступил в эпоху безжалостной электронной борьбы, и инновационная революция, как и любые технологические прорывы, наряду с научно-техническим прогрессом и совершенствованием, делает уязвимыми не только приобщенных к современным технологиям людей, но и целые страны, и даже континенты. Электронно-диверсионная борьба сопровождается информационными инсинуациями-вбросами. Информационные диверсии – важнейшая составляющая современных гибридных войн спецслужб. И, безусловно, маленьким странам довольно сложно противостоять в конфронтации с супердержавами и транснациональными корпорациями, обладающими гигантскими материально-техническими ресурсами. Какие цели преследовал OCCRP, обнародовав данные по избранному кругу стран, в том числе Азербайджану? Наивно было бы полагать, что спецслужбы всего остального мира не используют шпионские программы при электронной слежке. Во-первых, OCCRP, Amnesty International и французская НПО Forbidden Stories должны обнародовать источники информации. Иначе, как объективно отметила председатель Еврокомиссии, результаты расследования могут быть поставлены под сомнение. Ни одна НПО, пусть даже самая могущественная и разветвленная, и даже работающая при поддержке Сороса, не могла обойтись в проведении этого расследования без помощи спецслужб. Тогда возникает старый, как древний Рим, вопрос – Cui Prodest? Кому это выгодно? Спецслужбы ведущих стран просто так подобную информационную базу не сливают. По всей видимости, политтехнологи разработали далеко идущую комбинацию. К тому же, традиционный критик азербайджанского правительства OCCRP, о чем haqqin.az много раз писал в период кульминаций антиазербайджанских кампаний, проведенных в западных СМИ по заказу Сороса, сразу же сосредоточил свое внимание на Азербайджане, Венгрии, Мексике, Индии…

