Греческий футболист перед матчем «Олимпиакос» - «Нефтчи»: «С азербайджанцами мы как братья»

Эльмир Алиев, отдел спорта 12:44

Перед завтрашним матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Нефтчи» греческий футболист азербайджанского клуба «Зиря» Дмитриос Чантакиас поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, рассказал греческим СМИ об Азербайджане, нашем футболе и команде «Нефтчи», а также объяснил, почему греческие команды испытывают трудности в матчах с азербайджанскими, сообщает haqqin.az. Защитник, перешедший в «Зиря» в сентябре 2020 года из болгарского клуба «Черно Море», недавно продлил контракт еще на два года.

«Когда мне поступило предложение, я долго думал, - рассказывает Чантакиас. - Про Азербайджан я мало что знал. Эта страна далеко, и я был удивлен этим приглашением. Но когда я приехал в Азербайджан, то увидел хорошую страну, красивый город Баку и то, что азербайджанцы – замечательные люди. Так что некоторое время назад я подписал новый контракт. Что касается различий между Грецией и Азербайджаном, то по менталитету и жизни мы мало чем отличаемся. Еда немного острее, чем у нас. Посиделки за кофе, прогулки с друзьями… Все это примерно как в Греции. Я этого не ожидал. Я подружился с азербайджанцами, с которыми мы теперь как братья. Из того, что меня с самого начала впечатлило, это то, как тут водят машину. Они едут быстро… Азербайджанцы немного становятся сумасшедшими, когда садятся за руль. Пандемийные меры против коронавируса не были здесь такими суровыми. Мы ходили в маске, но магазины не закрывались, они работали до полуночи. Однако болельщиков на стадионах не было».